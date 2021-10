Scontro tra due auto sulla via Emilia, contusi i conducenti

Un incidente si è verificato intorno alle 13 di martedì 26 ottobre in via Emilia Parmense, tra le rotatorie di Strada delle Novate e quella di via Stradiotti. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due autovetture sono entrate in collisione: una Toyota Yaris e una Kia Ceed, con quest’ultima finita nel campo a margine della strada.

Lievemente contusi i due conducenti, soccorsi da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro (che era in transito) e dai sanitari della Croce Bianca. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale in ausilio per la viabilità.