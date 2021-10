Scontro tra due bici all’incrocio di via Roma, ciclisti contusi

Incidente singolare in via Roma a Piacenza, all’incrocio con via Giordano Bruno nella mattinata del 18 ottobre. Nello scontro sono rimaste coinvolte due biciclette e la dinamica è al vaglio della polizia locale giunta sul posto.

Feriti entrambe i ciclisti, uno dei quali ha riportato una ferita al capo dopo la caduta al suolo. Contuso a una mano il secondo ciclista. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca.