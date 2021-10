Scontro tra un Apecar e una vettura, ferito 81enne trasportato a Parma

Incidente nel pomeriggio del 21 ottobre a Podenzano, lungo la strada che conduce a San Giorgio, all’altezza dell’intersezione con via Mazzini. Per ragioni ancora in via di accertamento si sono scontrati una Fiat 500 L e un Apecar condotto da un 81enne.

L’impatto è stato violento e quest’ultimo ha avuto la peggio: l’anziano è infatti stato sbalzato da mezzo riportando diversi traumi. Illesa invece e in stato di choc la conducente della Fiat. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica San Giorgio e l’auto infermieristica. Da Parma è giunto l’eliambulanza che ha caricato il ferito in condizioni serie.

I rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono affidati ai carabinieri del radiomobile arrivati con due pattuglie sul luogo dell’incidente. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.