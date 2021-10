Sfida salvezza al Pavesi: Fiorenzuola ospita il Mantova. Tabbiani “Partita difficile”

Dopo la sconfitta di misura in casa della Virtus Verona, il Fiorenzuola torna in campo domenica 31 ottobre (fischio d’inizio ore 17:30) per sfidare il Mantova tra le mura amiche del Velodromo Pavesi, nel match valevole per la 12esima giornata del campionato di Serie C-Girone A.

In classifica il Mantova è in penultima posizione, a 9 punti come la Pergolettese, mentre il Fiorenzuola si trova poco più in alto, ad 11 punti come il Legnago. Si tratta quindi di una vera e propria sfida salvezza, inquadrata così da Mister Luca Tabbiani alla vigilia. “Mi aspetto una partita difficile, come lo saranno tutte. E’ un campionato in cui gli equilibri ancora non si sono ben delineati, ma credo che la classifica rimarrà corta per tanto tempo. Sarà un campionato in equilibrio fino alla fine, per questo ogni punto raccolto diventa fondamentale. Con Mantova sarà sicuramente una bella partita, giocano un calcio brillante ed hanno individualità importanti”.

Tabbiani non sarà seduto in panchina per un’espulsione rimediata nell’ultimo match contro Virtus Verona. “Lavoriamo per far sì che i ragazzi siano il più autonomi possibili, quindi non sono preoccupato per la mia assenza – ha detto -. Mi dispiace solo di non esserci perché mi piace vivere la partita con i giocatori, ma comunque ho collaboratori che sapranno gestire la squadra in maniera sublime anche senza di me”.

I CONVOCATI DEL FIORENZUOLA PER LA PARTITA CONTRO MANTOVA

LE DICHIRAZIONI DI MISTER TABBIANI ALLA VIGILIA – VIDEO