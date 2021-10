“Sindacato più forte per un lavoro più forte”, Stefano Rossi, 29 anni, nuovo segretario Filctem

“Rafforzare una presenza puntuale nei luoghi di lavoro, accanto alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, rafforzare il sindacato per rafforzare il lavoro”.

Queste le prime dichiarazioni del 29enne Stefano Rossi, piacentino, da questa mattina, 5 ottobre, segretario generale della Filctem Cgil di Piacenza, la categoria che organizzare i lavoratori della chimica, tessili, dell’energia e delle manifatture. Stefano Rossi prende il posto di Massimo Tarenchi, passato alla guida della Filt Cgil. Il Direttivo provinciale della Filctem si è riunito in sala Nelson Mandela alla presenza della segretaria regionale, Maritria Coi, e del segretario organizzativo della Camera del Lavoro di Piacenza, Ivo Bussacchini. Rossi, 29 anni, dipendente di Enel-X, società che so occupa delle nuove tecnologie applicate all’energia sostenibile, guiderà la Filctem Cgil per i prossimi anni. A lui sono andati gli auguri di buon lavoro di tutta l’organizzazione.

“Ogni azienda del comparto è diversa dalle altre – ha detto Rossi all’assemblea – la nostra sfida è riuscire a dare risposte a tutte le esigenze che stanno emergendo ed emergeranno, una risposta puntuale e a vantaggio di tutti. Una sfida che si vince insieme”.