L’autunno a Piacenza prosegue all’insegna del tempo stabile. La settimana – secondo le previsioni Arpae – si apre infatti ancora con cielo sereno e assenza di precipitazioni, con al massimo qualche foschia mattutina in pianura.

Da lunedì 25 a mercoledì 27 ottobre, le temperature minime oscilleranno tra i 4-5 gradi sui rilievi e i 7-9 gradi in pianura. Le massime si attesteranno tra gli 11-12 gradi in pianura e i 17 gradi in pianura.