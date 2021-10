Sport, Stragliati (Lega) “Bando Regione tenga conto di tutti gli impianti del territorio”

“Il nuovo bando che la Giunta regionale ha annunciato a favore dell’impiantistica sportiva per una ripartenza post Covid tenga conto di tutte le strutture che intendono riqualificarsi”.

Lo ha detto la consigliera regionale piacentina della Lega Valentina Stragliati intervenendo ai lavori della commissione regionale sport dove c’è stata l’informativa del Capo della Segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi, sull’avvio della stagione sportiva 2021-2022 e sulle misure di sostegno allo sport. Stragliati ha salutato con favore l’annuncio di un bando da 4,5 milioni destinato alle società sportive, molte attive grazie ad una fitta rete di volontariato, per poter riprendere la loro attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria post pandemia.

“E’ importante –ha sottolineato Stragliati – che il nuovo bando della Regione metta in grado tutte le società e anche i piccoli comuni di partecipare alla distribuzione dei finanziamenti in palio, riconoscendo così allo sport, non solo come attività motoria ma anche per la sua valenza sociale, il ruolo fondamentale che ha nei confronti dei giovani e dei meno giovani che frequentano le strutture sportive con particolare riferimenti alla loro salute fisica e psicologica”.