Sportello InformaSociale di via Taverna, orario ridotto il 2 e il 23 novembre

Lo Sportello InformaSociale di via Taverna 39 a Piacenza osserverà un orario ridotto martedì 2 e martedì 23 novembre, restando chiuso dalle 9 alle 11 per consentire la partecipazione dei dipendenti a un corso di formazione. La riapertura al pubblico, in entrambe le date, è prevista per le 11.15.

Punto di orientamento ai servizi sociali e socio-sanitari di Piacenza, l’InformaSociale accoglie il cittadino e lo supporta nella compilazione delle domande per la richiesta di contributi o agevolazioni di tipo sociale, nonché nell’ottenimento delle credenziali Spid. Si ricorda che l’accesso agli Sportelli InformaSociale è possibile esclusivamente su appuntamento, contattando la sede di via Taverna, 39 allo 0523-492731 o scrivendo a informasociale@comune.piacenza.it, mentre la sede di via XXIV Maggio 28 risponde allo 0523-492022 o all’indirizzo informahandicap@comune.piacenza.it.