Stranieri in regione: Piacenza prima provincia con il 14,6%

Al 31 dicembre 2020, secondo i dati provvisori dell’Istat, i cittadini stranieri residenti in Emilia Romagna sono 537.556 e costituiscono il 12,1% della popolazione complessiva. Il numero di residenti stranieri risulta in leggero decremento rispetto all’anno precedente, si tratta di poche decine di unità (-0,01%).

E’ quanto riporta il Dossier statistico immigrazione Idos-Confronti, presentato oggi a Bologna con i dati per l’Emilia-Romagna. “Se negli ultimi anni – viene sottolineato – si era evidenziata una progressiva crescita dell’incidenza percentuale di cittadini stranieri sui residenti, fino ad arrivare all’attuale valore del 12,1%, la pandemia da Covid-19 ha inciso profondamente sui movimenti internazionali, tanto che il saldo migratorio estero della popolazione straniera risulta più che dimezzato rispetto al 2019. A ciò si aggiunge anche una flessione dei movimenti interni al territorio nazionale, rispetto ai quali l’Emilia-Romagna è sempre stata una delle regioni maggiormente attrattive sia per i cittadini stranieri che per la componente italiana della popolazione”.

Si conferma la più alta incidenza dei residenti stranieri nei territori nord-occidentali della Regione: nella provincia di Piacenza si registra una percentuale del 14,6%, seguita da quella di Parma attestata al 14,3%. Al terzo posto, con un’incidenza del 13,0%, si trova la provincia di Modena, seguita da quella di Reggio Emilia (12,2%), mentre le altre province si collocano al di sotto della media regionale: nell’ordine, Bologna all’11,7%, Ravenna all’11,3%, Forlì-Cesena all’11,0%, Rimini al 10,7% e infine Ferrara al 9,5%. Gli stranieri residenti in Emilia Romagna appartengono a oltre 170 paesi diversi: la comunità romena si conferma la più numerosa: al 31 dicembre 2020, i cittadini romeni residenti in regione sono quasi 94.400, pari al 17,6% del totale degli stranieri residenti (a livello nazionale 22,7%). Al secondo posto, assai distaccati, si collocano i cittadini del Marocco (11,1%, contro l’8,1% a livello nazionale, dove difatti si collocano al terzo posto) e poi gli albanesi (10,5% e 8,2% in Italia), seguiti a loro volta da ucraini (5,9%) e cinesi (5,3%). L’età media dei cittadini stranieri residenti in regione è poco inferiore ai 35 anni, quella degli italiani è di oltre 47 anni. 14.963 i cittadini stranieri che nel corso del 2020 hanno acquisito in regione la cittadinanza italiana.

LAVORO – “Il tasso di attività (73,7% per gli italiani e 69,5% per gli stranieri) e il tasso di occupazione (70,0% per gli italiani e 61,7% per gli stranieri) sono risultati entrambi in calo rispetto allo scorso anno, confermando un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro a causa della crisi pandemica – spiega il report -. Il tasso di disoccupazione, invece, spinto dal maggior numero di persone inattive, è risultato in calo sia per gli stranieri (11,1%) che per gli italiani (4,9%)”. Il 7,3% dei lavoratori stranieri è occupato in agricoltura, il 31,3% nell’industria e il 61,4% nel terziario. I lavoratori domestici sono circa 41.500, pari al 16,0% degli stranieri occupati, in calo del 13,5% rispetto al 2019.