Successo per la Canottieri Ongina nel test contro il Valtrompia (4-1)

Semaforo verde per la Canottieri Ongina nell’allenamento congiunto di venerdì a Monticelli contro il Valtrompia, formazione bresciana che al pari dei piacentini militerà nel campionato di serie B maschile. A una settimana abbondante dal debutto, la squadra di Gabriele Bruni (ex di turno insieme al regista Thomas Ramberti) si è imposta 4-1, cedendo solamente la terza frazione. Nell’occasione, il tecnico giallonero ha ruotato la rosa a disposizione non utilizzando solamente il secondo palleggiatore Marco De Biasi.

“Abbiamo mostrato – il commento di coach Bruni – troppa fretta in molti frangenti e commesso troppi errori in attacco. Non abbiamo pazienza e fiducia in copertura e contrattacco e forziamo un po’ i colpi. Inoltre, dobbiamo approcciare meglio la partita senza aspettare i “regali” avversari per tornare sui binari giusti: serve una velocità maggiore fin da subito. Per contro, c’è stata una buona reazione nel primo set, dove eravamo partiti sotto. Ora ci attende una settimana di lavoro in vista dell’esordio di domenica prossima in Trentino. Nelle sedute iniziali lavoreremo più sulla fase break, mentre negli ultimi giorni il focus si stringerà sul cambiopalla”.

CANOTTIERI ONGINA-VALTROMPIA VOLLEY 4-1

(25-20, 25-17, 18-25, 25-18, 15-11)

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 8, De Biasi B. 8, Miranda 21, Caci 8, Fall 13, Ramberti 3, Cereda (L), Ousse, Zorzella, Piazzi 6, Paratici 2. N.e.: De Biasi M.. All.: Bruni

VALTROMPIA VOLLEY: Spagnuolo, Sorlini 10, Agnellini 9, Marchetti 14, Montanari 15, Signorelli 10, Rosati (L), Gnutti (L), Ghirardi. N.e.: Niccoli, Paracchini, Pomelli, Gamba. All.: Peli