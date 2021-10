Tamponi, 16 farmacie pronte ad aperture straordinarie

A Piacenza 16 farmacie pronte ad aperture suppletive, altre si aggiungeranno a breve.

Ma prenotare resta la scelta migliore. La comunica con una nota di Federfarma.

A seguito del boom di richieste di tamponi già 16 farmacie piacentine hanno calendarizzato aperture straordinarie (la lista su www.federfarmapiacenza.it). Altre, nel mentre, si vanno organizzando per garantire a disponibilità orari e giornate suppletive. A partire da questo fine settimana, dunque, numerose le domeniche “coperte” dal servizio, così come il prossimo lunedì 1° novembre.

“Uno sforzo, quello dei professionisti afferenti alla nostra realtà – ha dichiarato il numero uno di Federfarma Piacenza Roberto Laneri -, che vede una volta ancora i farmacisti del territorio dimostrare grandi sollecitudine e sensibilità. A fronte d’una pubblica necessità, infatti, come sempre da inizio pandemia, si sono attivati senza attendere oltre. Nonostante tutte le problematiche che gestione e aperture straordinarie, com’è comprensibile, possono comportare a delle attività commerciali – ha osservato -, titolari e collaboratori non si sono tirati indietro, dimostrando una volta in più d’essere a fianco dei cittadini”.

La pronta risposta e l’immediata scesa in campo delle farmacie piacentine, in questo come in altro contesto, va letta alla luce di attività non pubbliche ma, nonostante le difficoltà, liete d’essere di pubblico servizio. Professionalità che, è bene sottolinearlo, hanno scelto di aggiungere l’erogazione dei test rapidi antigenici nasali ad altri servizi già offerti alla popolazione a mero carattere volontaristico e gratuito.

Per questo motivo, seppure la prenotazione dei tamponi non risulti essere conditio sine qua non per la loro somministrazione, si conferma una prassi utile e raccomandata in quanto funzionale a snellire le procedure, attenuare il rischio di code, e operare una scelta di civismo.