Tamponi in auto, chiude la centrale “Test in ospedale, non c’è libero accesso”

L’azienda sanitaria locale di Piacenza annuncia che il 24 ottobre sarà l’ultimo giorno di attività della centrale di Drive through allestita a settembre in via Anguissola. Dal 25 ottobre l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Sars –Cov-2 torna a essere fatta esclusivamente al Centro prelievi del Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, con accesso da Cantone del Cristo.

L’attività si svolge 7 giorni su 7: da lunedì a sabato nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, e la domenica dalle 8 alle 13. Non è previsto il libero accesso.

I tamponi possono essere fatti su indicazione dell’Igiene pubblica nell’ambito delle attività collegate al contact tracing (verifica dei contatti diretti di casi positivi), per il rientro dall’estero ma anche per ricovero e accesso a strutture sanitarie.

L’appuntamento, a seconda dei casi, viene prenotato direttamente dagli operatori dell’Igiene pubblica oppure l’utente stesso viene invitato a contattare il numero verde fornito dagli operatori.

I minori devono essere accompagnati da un genitore o delegato. Come da regolamento aziendale sugli accessi in ospedale, per loro non è necessario essere in possesso del Green pass: dovranno invece compilare un’apposita autodichiarazione.