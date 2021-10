Temporali e venti di burrasca forte, nuova allerta della Protezione Civile

Forte vento, temporali, fiumi e frane sotto osservazione. Il maltempo in arrivo a Piacenza fa scattare una nuova allerta della Protezione Civile Emilia Romagna.

Per martedì 5 ottobre – si legge nel bollettino regionale -, in particolare nella prima parte della giornata, sulla zona appenninica centro-occidentale della regione e sulle pianure occidentali, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Lungo la catena appenninica sono previsti venti di burrasca forte con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore; sul resto del territorio si prevedono venti di burrasca moderata.

Nello specifico del territorio piacentino, l’allerta è di colore arancione per vento forte sui rilievi, mentre a quote più basse il colore è giallo. Inoltre, allerta gialla per temporali, piene dei fiumi e rischio frane sia nelle aree di montagna che in quelle collinari e di pianura.