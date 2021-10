Tennistavolo, il Reggio Emilia Ferval “piacentino” firma due “maratone” sfortunate

Inizia con due sfortunate “maratone” l’avventura del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina nei campionati nazionali a squadre.

In A1 maschile, il team guidato dal magiostrino Mattia Crotti (tecnico e anche giocatore eventualmente a disposizione in caso di necessità) si è arreso 4-2 a Cagliari contro la Marcozzi in un incontro arrivato all’ultimo turno di servizio della “bella” del sesto e decisivo incontro. In B1 maschile, invece, la seconda squadra reggiana dove militano il piacentino Stefano Ferrini e l’altro magiostrino Luca Ziliani ha ceduto 5-3 a Bagnolo San Vito contro la PaninoLab, principale indiziata alla promozione: a secco Ziliani (doppio ko in tre set contro Sanzio e Margarone), doppietta per Ferrini (a segno contro gli stessi due avversari e vicino al tris cedendo a Capra).

Sabato entrambe le formazioni faranno l’esordio casalingo a Villa Bagno: alle 15 la B1 sfiderà i bresciani del Parva Domus Marco Polo, mentre alle 19,30 l’A1 riceverà la visita dei campioni d’Italia dell’Apuania Carrara.