Tenta di rubare in un’auto nel parcheggio di viale S. Ambrogio. Arrestato

Gli agenti delle volanti della polizia di Piacenza venerdì mattina arrestato un uomo, cittadino straniero, per un tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso con mentre frugava all’interno dell’abitacolo di un’auto in sosta, con tanto di finestrino in frantumi.

Il fatto si è verificato nel posteggio nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza, in viale Sant’Ambrogio. L’uomo, notando la macchina ella polizia, ha cercato di scappare ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno quindi condotto in Questura.