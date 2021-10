Torna il grande tennistavolo a Cortemaggiore: in 160 in campo per il Trofeo Teco

Tennistavolo, appuntamento a Cortemaggiore per il Trofeo Teco, manifestazione valida per le qualificazioni ai campionati italiani.

Si tratta di una vera e propria ripartenza per quanto riguarda i tornei ospitati dal Tennistavolo Cortemaggiore: l’ultimo evento pre-covid si era infatti svolto il 29 e il 30 dicembre 2019 con il Trofeo Foodlab. Dopo quasi due anni, domenica 30 e lunedì 1 novembre, si torna dunque in campo – con le classiche 12 aree di gioco in cui si daranno battaglia 160 pongisti – per un torneo valido per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani 2022, per le categorie 6,5,4,3 Maschile e 5,4,3 Femminile.

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 30 OTTOBRE

ORE 9 Singolare Maschile 6° Categoria

ORE 11 Singolare Femminile 5° Categoria

ORE 15 Singolare Maschile 5 Categoria

LUNEDI 1 NOVEMBRE

ORE 9 Singolare Maschile 4 Categoria

ORE 11 Singolare Femminile 4 Categoria

ORE 15 Singolare Maschile 3 Categoria

ORE 15 Singolare Femminile 3 Categoria

N.B Come regolamento non saranno previste le gare dei doppi

PREMIAZIONI: Presenzieranno alle premiazioni il sindaco Luigi Merli e gli assessori allo sport Eleonora Rubini e Giuseppe Tacchini.