Torna il pubblico in “vasca”: alla Raffalda il “Torneo città di Piacenza”

La piscina Raffalda ha ospitato domenica 24 ottobre il terzo “Torneo città di Piacenza” di pallanuoto, organizzato quest’anno per la categoria under 18. Quattro le squadre impegnate: oltre ai padroni di casa della Piacenza Pallanuoto 2018, hanno partecipato Lodi, Parma e Milano 2. Ad aggiudicarsi il torneo la formazione di Lodi, vittoriosa in tutte le gare, mentre il premio di miglior realizzatore – dedicato alla memoria di Raffaele Galante e consegnato dalla sorella Veronica – è stato assegnato al giocatore del Parma Luca Boscoli.

Le quattro squadre hanno dato vita ad un torneo dai ritmi serrati, giocando un girone all’italiana con soli due tempi invece dei regolamentari quattro, concluso da due finali (primo-secondo e terzo-quarto posto). Probabilmente la nota positiva migliore per Piacenza Pallanuoto 2018 è la presenza del pubblico ad una competizione ufficiale nella piscina Raffalda, dopo quasi due anni di assenza.