Torna in campo il Piacenza: al Garilli con la Pro Sesto è caccia ai tre punti

Dopo il turno di stop a causa del rinvio della gara contro la Juve Under 23, riparte il campionato del Piacenza, che domenica pomeriggio ospita al Garilli la Pro Sesto (fischio d’inizio ore 17.30).

I biancorossi vanno alla caccia del secondo successo stagionale, dopo i tre punti gettati al vento (non senza qualche polemica relativa alle decisioni arbitrali) contro la Pergolettese. Una partita da non sbagliare, di fronte ad un avversario al momento fanalino di coda della graduatoria. Buone notizie per Scazzola, che potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione, fatta eccezione per lo squalificato Parisi. “Mi aspetto un avversario che arriverà per fare la propria gara e raccogliere punti – inquadra la gara il tecnico biancorosso -. Come sempre dobbiamo pensare a noi stessi, avendo rispetto per la Pro Sesto ma cercando di fare una grande prestazione. Servirà una gara perfetta per ottenere i tre punti”.

Per il Piacenza è alle porte un altro tour de force: dopo la gara di domenica, è in calendario la trasferta a domicilio del Sudtirol (mercoledì 20 ottobre), prima del ritorno al Garilli per affrontare la Giana Erminio (24 ottobre); il 27 si recupera poi la partita contro la Juve Under 23. “Arriviamo pronti a questo primo impegno, la squadra si è allenata bene – spiega Scazzola -, è chiaro che disputare sette partite in 21 giorni contro avversari che giocano una volta a settimana ci porta qualche svantaggio. Dobbiamo però pensare partita per partita”.

SOLIDARIETA’ – In occasione della gara contro la Pro Sesto, all’ingresso della Tribuna Ovest e del Settore Distinti/Rettilineo dello stadio Garulli saranno presenti due punti di offerta per raccogliere fondi interamente devoluti allo ASD Special Dream Team Piacenza. A tutti i tifosi che faranno una donazione sarà regalato un gadget del Piacenza Calcio.

PIACE-GIANA ERMINIO, CAMBIA L’ORARIO – Come comunicato dalla Lega Pro, la gara tra Piacenza Calcio e Giana Erminio, valevole per l’undicesima giornata di campionato, sarà disputata domenica 24

ottobre con fischio d’inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 17.30.