Tornano gli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Municipale

Ritornano nel 2021/2022 gli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza: un appuntamento atteso, che mancava da alcuni anni, e che Teatro Gioco Vita ha pensato di riproporre anche per avere l’occasione di un confronto diretto tra gli artisti e il pubblico, importante soprattutto dopo i lunghi mesi di chiusura dei teatri. Il progetto è proposto con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

Riprende così il ciclo “Ditelo all’attore” a cura di Enrico Marcotti, con appuntamenti pomeridiani al Teatro Filodrammatici il secondo giorno di permanenza a Piacenza delle compagnie ospiti del cartellone di Prosa del Teatro Municipale. Si parlerà di spettacoli, di progetti artistici, di esperienze teatrali. In modo informale, e per questo forse anche più coinvolgente. Per conoscere meglio i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale ma anche per stimolare curiosità e spunti di riflessione sul mondo del teatro. Due gli incontri in programma nel 2021. Mercoledì 27 ottobre alle ore 17.30 si inizia con Geppy Gleijeses, Marisa Laurito, Benedetto Casillo e la Compagnia in scena con “Così parlò Bellavista”, regia di Geppy Gleijeses, produzione Gitiesse Artisti Riuniti e Best Live, spettacolo in scena al Municipale il 26 e 27 ottobre. Secondo appuntamento venerdì 26 novembre: incontro con Carolina Rosi, Gianfelice Imparato e la Compagnia in scena con “Ditegli sempre di sì”, regia di Roberto Andò, produzione Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana (in cartellone al Municipale il 25 e 26 novembre).

Gli incontri sono a ingresso libero, accesso del pubblico nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. L’orario di inizio degli incontri, fissato alle 17.30, potrebbe in alcuni casi variare a seconda delle esigenze organizzative delle Compagnie ospiti. Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it.