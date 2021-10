Tornano i “Mercoledì di Coppa”, cene e aperitivi con i prodotti tipici del territorio

Torna a Piacenza la gustosa iniziativa dei “Mercoledì di Coppa”, manifestazione enogastronomica autunnale con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza della cucina locale e dei prodotti del territorio.

Dal 3 al 24 novembre, ogni mercoledì, i locali che aderiscono all’iniziativa (L’ELENCO) proporranno cene e aperitivi con prodotti tipici del territorio. A chi partecipa all’evento verrà consegnato un biglietto omaggio per il Mercato dei vini FIVI – in programma a fine novembre a Piacenza Expo – e ridotto per i Musei Farnesiani e Kronos Museo della Cattedrale. La manifestazione, presentata in Municipio a Piacenza, è promossa da Piacenza Expo, insieme al Comune, alle associazioni di categoria che compongono la Cabina di Regia, alla “Confraternita dei Grass” e all’Istituto Raineri Marcora.