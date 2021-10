Trasferta a Trento per il Fiorenzuola. Tabbiani “La squadra sta bene, siamo pronti”

Riparte da Trento il campionato del Fiorenzuola, che scende in campo domenica pomeriggio per l’ottava giornata del campionato di Serie C (fischio d’inizio ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

Una sfida tra neopromosse che stanno ben figurando al ritorno fra i professionisti: nove punti per i padroni di casa, reduci però dal brutto ko per 4-0 sul campo del Renate, uno in meno per i rossoneri che arrivano dalla bella vittoria sul Lecco in rimonta. “Stiamo bene, anche se è chiaro che tre partite in una settimana portano qualche giorno in più di recupero – le parole alla vigilia del tecnico dei valdardesi Luca Tabbiani -; siamo contenti di aver vinto domenica e di aver fatto una settimana intensa e bella, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Siamo pronti per questa gara complicata contro una squadra esperta e con tanti giocatori di qualità, il Trento sta facendo un ottimo campionato mettendo in difficoltà tutte le avversarie”.

Tra i rossoneri viaggia verso il pieno recupero Fiorini, lontano dai campi da diverse settimane per un serio infortunio: “Aveva iniziato molto bene con noi, si è curato in modo molto professionale ed è rientrato in questa settimana già con un buona condizione, anche se ovviamente gli manca il ritmo partita. Stesso discorso vale per Stronati, siamo contenti lo abbiamo aspettato e crediamo molto in lui. Abbiamo aggiunto questi due ragazzi ad un gruppo che sta tirando dall’inizio, ora aspettiamo Molinaro e valutiamo le condizioni di Bruschi che non è al meglio”.