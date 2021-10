Trasferta difficile a Trieste per il Fiorenzuola (in campo alle 14,30)

Trasferta difficile per il Fiorenzuola che alle 14,30 è impegnato sul rettangolo del “Nereo Rocco” contro la Triestina nella nona giornata di serie C del girone A.

Un ritorno per mister Tabbiani che ha militato da giocatore nelle fila degli alabardati: la formazione biancorossa di Bucchi è determinata a portare a casa il bottino pieno per rimpinguare una classifica al di sotto delle aspettattive. Un solo punto separa infatti i padroni di casa (a quota nove) dai rossoneri.

Nelle dichiarazioni pre partita Tabbiani si è detto soddisfatto dell’intensità degli allenamenti disputati in settimana dai suoi giocatori ed è ritornato sul “black out” nel secondo tempo durante la partita di Trento costato la sconfitta. “E’ stata più una mancanza nostra dobbiamo cercare di venirne a campo, accettando di soffrire e che gli altri ci mettano in difficoltà, è una questione di crescita e di esperienza. Dobbiamo migliorare in fretta”.