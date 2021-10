Trasferta senza punti, Busa Trasporti sconfitto 3-1 dallo Sport Club Parma

Ritorno a casa senza punti per il Busa Trasporti MioVolley, sconfitto in quattro parziali dallo Sport Club sul campo di Parma. Poco cinismo ed alcuni errori macchiano la prova del MioVolley che non riesce a cambiare il passo nei momenti decisivi della gara.

Coach Anni manda in campo la diagonale Bianchini-Boselli, Bossalini e Martino al centro, Ferri e Galibardi di banda con Passerini libero. Avvio di gara equilibrato: dopo il primo break di Parma le verdi-blu rientrano sul sette pari. Un muro di Bossalini ed il punto di Ferri portano avanti il MioVolley, con Passerini a difendere un gran pallone sul 12-14. Lo Sport Club conquista il quindici pari, Ferri rilancia il MioVolley che si distende nel finale con Galibardi ed il muro-punto di Martino a chiudere il set. Partenza decisamente più difficile nel secondo parziale, con Parma che allunga sul 7-1. La subentrante Sansò ed un lungo turno in battuta di Bianchini riportano in equilibrio il punteggio fino al dodici pari. L’inerzia sembra cambiare (14-17), ma le padrone di casa sono abili a capitalizzare le imprecisioni nei nove metri del Busa Trasporti e chiudere 25-22.

Anche in avvio di terzo set le parmigiane partono meglio (4-1): rientra Ferri e fa il suo esordio stagionale Moretti, con il MioVolley all’inseguimento propiziato da tre ace consecutivi di Bossalini (11-10). Il primo tempo di Nappa vale il 13-11, si resta in equilibrio fino al 18-17 quando lo Sport Club allunga nuovamente fino al 25-20 finale. Moretti viene riconfermata nel quarto set, con il MioVolley ancora una volta chiamato ad inseguire. Emblematica la rimonta della squadra di casa sul 10-12 con quattro errori del Busa Trasporti. Sul 20-13 coach Anni si gioca anche la carta Cordani, a segno per il 20-15. L’ace di Nappa ed un primo tempo di Bossalini però non bastano: lo Sport Club chiude definitivamente la gara sul 3-1.

SPORT CLUB PARMA-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-1 (22-25; 25-22; 25-20; 25-18)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 3, Boselli 7, Sansò 3, Galibardi 13, Ferri 6, Cordani 1, Mo-retti 2, Bossalini 9, Martino 3, Nappa 5, Passerini (L). NE: Colombini, Longinotti (L). All. Anni