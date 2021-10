Tre nuovi corsi per la terza età con la collaborazione dell’Auser

Si arricchiscono le attività rivolte alla terza età promosse dai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, finalizzate alla ripresa della socializzazione dopo la lunga parentesi di pausa, a causa del Covid.

Grazie alla collaborazione con l’Università Popolare “G Malvermi” di Auser, sono stati presentati i tre nuovi corsi di approfondimento tematico che verranno avviati a breve e vedranno coinvolti i partecipanti per 15 incontri a cadenza settimanale. Giorgio Reggiani, neo presidente di Auser Piacenza e Marco Marchetta Responsabile dell’Università Popolare “G. Malvermi, insieme all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenz Federica Sgorbati e all’operatore dell’Ufficio Attività SocioRicreative del Comune Maria Grazia Ultori hanno illustrato le tre proposte. SCARICA IL PROGRAMMA

A partire dal 18 ottobre, ogni lunedì dalle 17 alle 18.30 presso la sede dei Servizi Sociali di via Taverna 39, la professoressa Cristina Bonelli favorirà riflessioni e confronti sul “vivere comune” con il corso “Libertà vo’ cercando… Le origini e i problemi dell’idea della libertà”. Mercoledì 27 ottobre avrà avvio il corso di “conoscenza e approfondimento della storia piacentina attraverso i monumenti, gli scavi, i reperti, i documenti storici e letterari” a cura dal Prof. Stefano Quagliaroli. Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 presso la sede dei Servizi Sociali di via Taverna 39. Infine, da lunedì 8 novembre, si avvierà anche il corso “Strumenti per rafforzare la memoria (perché il cervello mantenuto in allenamento non invecchia)” a cura del neuropsicologo Dott. Giuseppe Rocca. Appuntamento ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la palestra Ausl di via Giovanni Pallastrelli.

I corsi sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione all’Auser per la copertura assicurativa. Le attività formative verranno realizzate in locali e con modalità che rispettano le normative vigenti relative alla situazione pandemica. Pertanto saranno accolti solo partecipanti con green pass e saranno disponibili posti calmierati: 20 per i primi due corsi e 12 per il terzo. Le iscrizioni si apriranno il 4/10/2021 presso la sede Auser di Via S. Siro, 74 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni si può chiamare l’Università Popolare “G. Malvermi” allo 0523 1725250.