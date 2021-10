Tris di piazzamenti per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink a Cadorago

Tris di piazzamenti per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista domenica 3 ottobre a Cadorago, in provincia di Como, con le due formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve. Tra le più piccole, decimo posto per la reggiana Giulia Casubolo, mentre nelle Allieve quinta piazza per la piacentina Arianna Giordani e settimo per la torinese Vittoria Grassi, reduce dall’esperienza internazionale in pista alla Tre Giorni di Aigle.

Risultati

Donne Esordienti Cadorago: 1° Susan Paset (Young Team Arcade) 36 chilometri in 57 minuti 17 secondi, media 37,707 chilometri orari, 2° Matilde Cenci (Breganze Millenium), 3° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service), 4° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade), 5° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 6° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 7° Silvia Ciaghi (Team femminile Trentino), 8° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 9° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 10° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Donne Allieve Cadorago: 1° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 79 chilometri 200 metri in 2 ore 5 minuti 36 secondi, media 37,834 chilometri orari, 2° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Sara Faustini (Cycling Team Petrucci), 5° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Asia Rabbia (Cicli Fiorin), 7° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 8° Serena Trabuio (Fiumicello 1971), 9° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), 10° Valentina Del Fiol (Conscio Bike Friuli).

Nella foto, la premiazione di Vittoria Grassi (a sinistra) e Arianna Giordani (a destra)