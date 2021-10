Trova nel fienile due bombe a mano, fatte brillare dai Pontieri

Nella mattinata dell’8 di ottobre, sotto il coordinamento della Prefettura, si sono svolte le operazioni di brillamento di due ordigni bellici da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri. Si tratta precisamente di bombe a mano tipo “ananas”, prive di altri elementi identificativi, in pessimo stato di conservazione e presumibilmente risalenti al Secondo Conflitto Mondiale.

Gli ordigni erano stati rinvenuti nel pomeriggio del 5 ottobre da un privato cittadino in un fienile di sua proprietà nel Comune di Lugagnano Val d’Arda (Piacenza); una volta rimossi, sono stati trasportati in sicurezza in un’area dove successivamente sono stati fatti brillare.