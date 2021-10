Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti aggredisce i carabinieri, 18enne in manette. I fatti risalgono alle 19 di domenica 17 ottobre, durante i festeggiamenti del patrono di Fiorenzuola, San Fiorenzo. I carabinieri della stazione di Villanova sull’Arda hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente in provincia di Lodi, per minaccia, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La pattuglia, in servizio a Fiorenzuola d’Arda in occasione della fiera, ha notato il 18enne riverso a terra, in evidente stato di alterazione psichica. Durante le operazione di identificazione – riferisce l’Arma -, improvvisamente, senza alcun motivo, il ragazzo si è scagliato contro i militari che a fatica riuscivano a bloccarlo. A causa del palese stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha trasportato il giovane presso l’ospedale di Piacenza. Ricoverato per le cure e gli accertamenti del caso, piantonato dai carabinieri, il 18enne è stato sottoposto ad esami: il suo tasso alcolemico era pari a 2,8 g/L ed è risultato positivo agli stupefacenti. Nel primo pomeriggio del 18 ottobre è stato dimesso e preso in consegna dai militari di Fiorenzuola, in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.