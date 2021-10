Ucid Piacenza, rinnovato il consiglio direttivo: Ghittoni confermato presidente

L’Assemblea dei soci della Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha nominato i seguenti componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2021–2024: Gabriele Conni, Marco Corradi, Guido Fornasari, Angelo Gardella, Roberto Gatti, Giuseppe Ghittoni, Fabio Leggi, Stefano Lunati, Angelo Manfredini, Stefano Sfulcini e Claudio Vologni.

Lo stesso Consiglio ha poi nominato all’unanimità, per il triennio 2021-2024, Giuseppe Ghittoni Presidente della Sezione UCID Piacenza, Angelo Manfredini Vice Presidente, Roberto Gatti Tesoriere e Angelo Gardella Segretario. “I Consiglieri – si legge in una nota – hanno ringraziato i soci che si sono resi disponibili per tali incarichi e per la collaborazione già manifestata negli anni precedenti. Un ringraziamento particolare al Presidente Ghittoni, che è stato confermato per acclamazione”.

L’UCID è un’associazione di persone costituita il 31 gennaio 1947. Ne fanno parte imprenditori, dirigenti, quadri d’impresa e delle amministrazioni pubbliche, liberi professionisti, docenti universitari, che si impegnano a testimoniare con coerenza il messaggio evangelico e la Dottrina Sociale della Chiesa. I principi ispiratori dell’UCID sono la centralità della persona umana; l’equilibrato utilizzo dei beni della terra; il sano e corretto esercizio dell’impresa e della professione; il favorire il progresso economico e sociale; la propagazione del Vangelo e dei valori cristiani nell’impresa, nella famiglia e nella società, secondo le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa. L’UCID promuove convegni, incontri di formazione, borse di studio, gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale. La struttura dell’UCID è di tipo federativo e si articola in 17 Gruppi Regionali e 92 Sezioni Provinciali. La Sezione piacentina dell’UCID è presieduta dal Dott. Giuseppe Ghittoni. Consulente Ecclesiastico è Don Davide Maloberti. L’UCID Piacenza ha sede presso il Campus piacentino dell’Università Cattolica: tel. 0523 599389.