Un concerto ai Teatini per celebrare i 100 anni dalla nascita del tenore Gianni Poggi

Un concerto nella suggestiva location della Sala dei Teatini per celebrare il centenario della nascita dell’indimenticato tenore piacentino Gianni Poggi.

Questo il programma della 15esima edizione del Premio Internazionale “Gianni Poggi”, presentato nella mattinata del 5 ottobre in una conferenza stampa in Municipio. A spiegare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, per il Centro Musicale Tampa Lirica il presidente Carlo Loranzi, il vice presidente Rodolfo Bonelli e la signora Susanna Tassi. Erano inoltre presenti, il Maestro Stefano Giaroli, direttore dell’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane e il Maestro Andrea Rinaldi, presidente del Coro dell’Opera di Parma. Il concerto – organizzato dal Centro Musicale Tampa Lirica – si terrà sabato 9 ottobre alle 17:30. L’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma si esibiranno nel “Requiem in Re minore K 626” di Mozart. Protagonisti il soprano Renata Campanella, il contralto Leonora Sofia, il tenore Giovanni Maria Palmia e il basso Juliusz Loranzi. Dirige Stefano Giaroli.

INFO INGRESSO – Ingresso libero. La capienza dell’evento è ridotta al 50% nel rispetto delle norme anti-covid. Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass o tampone negativo. Per confermare la partecipazione telefonare al 3348156576 (Marina).