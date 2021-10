Un traghetto sul Po per favorire la mobilità ciclabile, a S. Nazzaro il progetto “Trasponde”

Tra il 12 e il 15 ottobre si svolgerà un’importante azione dimostrativa organizzata da Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po insieme al gruppo di ricerca Vento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano, relativa al progetto “Trasponde – Sulla pelle di Eridano”. Il progetto nasce con l’obiettivo di studiare ipotesi sostenibili di riattivazione di un servizio stabile di traghettamento fluviale a supporto delle reti di mobilità lenta turistica, lavorando in sinergia con il Piano operativo della Riserva MaB Unesco Po Grande.

In questo contesto, l’iniziativa “Po Grande è – In bicicletta Trasponde del Po” si offre quale azione dimostrativa di come potrà essere implementato il servizio di traghettamento fluviale con finalità turistica a supporto della fruibilità della ciclovia Vento, unendo all’azione dimostrativa un’azione di carattere culturale. Saranno protagonisti dell’iniziativa centinaia di studenti delle scuole secondarie superiori, provenienti da diverse zone del Nord Italia, che partiranno dalle città di Cremona e Piacenza, come da programmi allegati, per percorrere in bicicletta la ciclovia Vento lungo le sponde del Po, attraversando il fiume in barca per spostarsi sulla sponda opposta in corrispondenza di un punto centrale individuato tra Monticelli d’Ongina – San Nazzaro (Piacenza) e Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi).

Tale iniziativa diventa un messaggio di ripresa e fiducia verso il futuro rivolto, in primis, alle nuove generazioni, per coinvolgerle sempre più attivamente nelle strategie e nei progetti in corso lungo il Grande Fiume, grazie a queste giornate all’insegna della formazione e della socialità.

IL PROGRAMMA DI TRASPONDE