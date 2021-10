Una bicicletta elettrica per muoversi agevolmente da una chiesa all’altra e tanti doni di benvenuto per don Valerio Picchioni, nuovo parroco di Sant’Agata in Rivergaro, San Pietro Apostolo in Pieve Dugliara, Santo Stefano martire in Niviano.

L’ingresso ufficiale è stato celebrato domenica 17 ottobre alla presenza del vescovo Adriano Cevolotto nella chiesa di S.Agata del centro della bassa Val Trebbia. Don Valerio Picchioni è stato vicario parrocchiale della parrocchia della Santissima Trinità in Piacenza e va ad occupare il ruolo lasciato vacante dopo la scomparsa, lo scorso anno, di don Giovanni Cordani, vittima del coronavirus.

di 7 Galleria fotografica Don Picchioni nuovo parroco di Rivergaro









In questi mesi la cura pastorale di Rivergaro era stata seguita da padre Ampelio Bortolato.

Don Valerio è stato nominato amministratore parrocchiale delle Parrocchie di San Bartolomeo Apostolo in Ottavello, “lnvenzione” della Santa Croce in Bassano, Sant’Alessandro Martire in Suzzano, Sant’Ilario vescovo in Rallio, San Maurizio martire in Roveleto Landi, e Sant’Antonio abate in Statto, Comune di Travo.

A Don Valerio i parrocchiani hanno riservato un’accoglienza carica di affetto, nelle foto di Zhana Pandeva la cerimonia col vescovo Adriano, alla quale hanno partecipato anche le autorità del comune, il sindaco Andrea Albasi e il comandante della stazione dei carabinieri il Luogotenente Roberto Guasco. Presenti anche i genitori e alcuni parenti del neo parroco.

La bici regalata al Don