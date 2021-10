Una campagna per far tornare il pubblico al PalaBanca, Gas Sales presenta gli abbonamenti

Presentata questa mattina (19 ottobre) presso la Banca di Piacenza la Campagna Abbonamenti 2021-22 “Siamo una cosa sola” della Gas Sales Bluenergy volley. Riapre il Palabanca di Piacenza al pubblico dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia e le porte del palazzetto si spalancano agli appassionati che quest’anno potranno acquistare l’abbonamento con formule differenti grazie anche al partner organizzativo che offre la possibilità di acquistare gli abbonamenti presso le filiali della Banca di Piacenza. Tutti i dettagli dei tagliandi a disposizione e delle varie formule sono a disponibili a questo link.

Il vice direttore della Banca di Piacenza Pietro Boselli ha aperto la presentazione: “Anche in questa stagione sportiva 2021/2022 siamo vicini alla squadra della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, sostenendo il progetto iniziato quattro anni fa. Due aziende piacentine che investono nei territori d’insediamento le risorse che producono, vicine ai clienti e ai tifosi della squadra biancorossa. Per i nostri clienti e non solo abbiamo pensato, come negli anni precedenti, di mettere a disposizione gli sportelli della Sede centrale e di altre sette tra agenzie e filiali per poter sottoscrivere gli abbonamenti”. La presidentessa della società biancorossa Elisabetta Curti ha sottolineato la riapertura al pubblico del PalaBanca: “Dopo un anno e mezzo di palazzetti vuoti non vedevamo l’ora di poter aprire le porte del PalaBanca. Per fare in modo di godere dello spettacolo in piena sicurezza abbiamo allestito un innovativo dispositivo all’ingresso in grado di sanificare le persone che entrano all’interno del palazzetto, garantendo così, grazie anche alla certificazione verde e all’utilizzo delle mascherine, la sicurezza di un ambiente sanificato”.

Giuseppe Bongiorni, vice presidente di Gas Sales Bluenergy ha aggiunto: “Siamo davvero contenti di poter offrire l’opportunità di vedere dal vivo lo spettacolo della Superlega, il campionato più bello al mondo. La nostra squadra è partita con il piede giusto e siamo certi che la campagna abbonamenti sarà favorita dalla situazione che lentamente sta tornando alla normalità. Abbiamo scelto di intitolare questa nuova campagna “Siamo una cosa sola” perché finalmente torniamo in presenza insieme al nostro pubblico. I nostri tifosi biancorossi sono parte integrante della squadra, sono il settimo uomo in campo e insieme possiamo davvero fare la differenza. Nella pallavolo è proprio vero che il gruppo produce più della somma dei singoli. E il gruppo sono anche i nostri tifosi”.

Monica Uccelli, responsabile delle Relazioni esterne e marketing ha spiegato: “Quest’anno la campagna parte con grande slancio e per chi è già stato nostro abbonato sono previste agevolazioni grazie anche alla collaborazione con Gas Sales Energia e Banca di Piacenza. Per chi decide di abbonarsi c’è anche la possibilità di acquistare attraverso il nostro sito un abbonamento a Volleyball World Tv, piattaforma che trasmette in diretta tutte le partite di campionato. Nella struttura di questa campagna abbiamo voluto rafforzare il principio del gioco di squadra in base al quale è importante e necessario, ma anche bello, unire le forze per ottenere il risultato per tutti “.

Presenti alla conferenza stampa i giocatori reduci dalla vittoria contro la campionessa d’Italia Lube Civitanova. Grande la soddisfazione da parte dei medagliati che quest’anno potranno contare sul pubblico. A parlare Antoine Brizard, palleggiatore dei biancorossi: “Sono molto felice di poter tornare a giocare con il pubblico. Durante le olimpiadi è stato doppiamente emozionante e qui in Italia i tifosi sono molto affezionati a noi giocatori. La bellezza di questo sport passa anche attraverso il calore del pubblico che vive intensamente ogni azione sul campo”. E l’azzurro Francesco Recine ha aggiunto: “Torniamo a giocare con il settimo uomo in campo. I tifosi per noi rappresentano una marcia in più. La pallavolo è uno sport psicologico, sentire la forza del branco dei nostri Lupi ci dà coraggio e ci offre uno stimolo importante per fare sempre meglio”.