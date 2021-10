Sono riprese da una settimana le attività nella scuola di formazione agricola, gestita in Uganda dalla onlus piacentina Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo.

“Il Training Centre di Alito, una volta ottenuti i permessi per le disposizioni anticovid, ha ripreso le lezioni teoriche e pratiche dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia, e per l’occasione ha ricevuto – racconta Carlo Ruspantini di Africa Mission – la visita del vescovo di Lira”.

Il progetto SAY (finanziato da AVSI) consente a 100 ragazze e ragazzi di frequentare un corso di formazione avanzato in agribusiness, allevamento e addetti per la gestione di trattori per un periodo di 4 mesi. “E’ una bellissima esperienza perchè permette a questi giovani allievi di apprendere le tecniche agricole per poi accompagnarli e metterle in atto nei loro percorsi individuali”.

La fattoria con il terreno di quasi 300 ettari è di proprietà della Diocesi di Lira e nelle settimane passate sono state effettuate alcune attività preparatorie alla riapertura, dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid nel paese. Nelle foto anche la pulcinaia dove sono allevati ben 500 piccoli.

Per far funzionare la fattoria si è proceduti all’aratura e alla pulizia di 100 acri dedicati alla semina. Tra questi, ne sono stati utilizzati 13 per fagioli neri, 25 per il mais e 26 per la manioca. Le persone delle comunità sono state coinvolte nell’estirpazione manuale e con erbicida delle erbe infestanti, raggiungendo 74 acri di manioca e 45 di mais. Inoltre sono stati raccolti 50 acri di fagioli neri e marroni. È stato effettuato un monitoraggio degli animali presenti: tra caprini, suini, pollame e bovini si superano le 400 unità.

Fondamentale è anche la manutenzione del sistema di irrigazione: una vecchia tanica rotta è stata riparata e installata nel recinto delle capre in modo da agevolare il ricambio di acqua agli animali e avere una fonte idrica vicina.

Nonostante i buoni risultati, anche nell’azienda agricola non mancano alcune difficoltà causate da fattori esterni. I mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sono stati poco piovosi e molto caldi: questo ha messo a rischio il benessere e la produttività dei campi di fagioli e di mais tanto che le quantità fino a ora raccolte sono inferiori rispetto alle stime fatte a inizio stagione. La malattia delle capre (“lumpy skin”) continua a dare problemi, non gravi, ai capi di bestiame e quindi richiede cure maggiori e specifiche.

“Le sfide che stiamo affrontando sono diverse e complicate da risolvere – spiegano i responsabili di Africa Mission – il nostro impegno non mancherà di certo, ma abbiamo bisogno anche del sostegno concreto dei donatori”.

Per effettuare una donazione e contribuire alle attività del centro, si può fare un bonifico bancario intestato ad Africa Mission IBAN: IT18 M051 5612 600 CC00 000 33777 o versamento sul conto postale n. 11145299 con causale “Sosteniamo insieme il Centro Agricolo di Alito”.

Ogni singolo gesto può contribuire a mantenere attivo il training centre e con esso anche la speranza per tanti giovani di avere un futuro diverso.