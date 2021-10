Galvani (Rottofreno) e Gandolfi (Fiorenzuola) festeggiano la vittoria DIRETTA

DIRETTA– A Borgonovo si profila un risultato inatteso, con Monica Patelli in vantaggio sul sindaco uscente Pietro Mazzocchi e su Guido Guasconi nei primi scrutini.

Visibilmente deluso Paolo Bersani, sconfitto alle urne da Paola Galvani: “Sicuramente la società di oggi, soprattutto quella di Rottofreno, San Nicolò, Santimento e Centora, è una società bigotta, conservatrice, non pronta al cambiamento – le sue parole a caldo -. Noi non ci fermeremo, porteremo la nostra voce e quella di tutti coloro che mi hanno dato fiducia non solo in consiglio comunale, ma anche nelle piazze e faremo una opposizione vera. Sapevamo che si trattava di una sfida dura, abbiamo fatto un risultato migliore di cinque anni fa, ma la società non era pronta. Da questa sconfitta trarremo qualcosa di buono, questa per me è stata una bellissima esperienza che mi ha dato modo di incontrare e conoscere tantissime persone, a chi mi dirà ancora che i giovani non ci mettono la faccia citerò questa esperienza. Faccio i miei auguri e i miei complimenti a Paola Galvani, ma non le daremo vita facile: se non farà tutto quello che ha inserito nel suo programma lo porteremo nelle piazze”.

A Gazzola in vantaggio il sindaco uscente Simone Maserati sul contendende Ferdinando Calegari, ad Agazzano in vantaggio Maurizio Cigalini.

Festeggia la vittoria il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi con queste parole: “Sono molto contento di essere confermato dai cittadini per proseguire nelle nostre linee di mandato per proseguire le linee di mandato per riportare Fiorenzuola capoluogo della Val d’Arda e cercare di renderla sempre più bella ed attrattiva. Oggi vengo riconfermato e quindi ho maggiore credibilità rispetto a 5 anni fa, abbiamo portato avanti una forte coesione e lavoro di squadra, ho cercato di portare avanti una campagna elettorale più corretta possibile senza eccessi, credo che i cittadini mi abbiano premiato. Ho voluto liberare l’ufficio come gesto scaramantico e per attendere l’esito del voto. Dedico la vittoria a mia moglie e ai miei genitori”.

A Cortemaggiore primi dati ufficiali, con due seggi scrutinati su cinque, è in vantaggio Luigi Merli del centrodestra, seguito da Mario Fantini e Claudio Colombi.

A metà dello scrutinio a Fiorenzuola (7 seggi su 14) il sindaco uscente Romeo Gandolfi è nettamente in vantaggio con il 66 per cento sul contendente Marini Ricci al 34.

Paola Galvani parla da nuovo sindaco di Rottofreno: “Sono felice ed orogliosa, sapevamo di essere in vantaggio, i cittadini hanno premiato il buon governo. Dedico la vittoria a mio padre”.

Primi risultati ufficiali a Fiorenzuola, Gandolfi in netto vantaggio su Marini Ricci nei primi due seggi scrutinati: 64,8 % contro 35,2 (LEGGI)

A Gropparello c’è il risultato ufficiale nel primo seggio (LEGGI) con Armando Piazza in vantaggio.

Attesa alla sede del comitato elettorale di “Cambiamo Fiorenzuola” per il candidato Dario Marini Ricci (foto sotto).

A Fiorenzuola attesa per i primi risultati del sindaco uscente Romeo Gandolfi. Gandolfi è in vantaggio nei primi quattro seggi scrutinati, ad esempio al seggio 11 i numeri sono: 239 Gandolfi 134 Marini Ricci.

L’attesa dei risultati di Paola Galvani in un bar a San Nicolò. La candidata del centrodestra al comune di Rottofreno è in vantaggio sui contendenti secondo i primi dati parziali.

AFFLUENZA FINALE, calo del 4,7 % – Secondo i dati forniti dalla Prefettura, negli otto comuni piacentini al voto l’affluenza si attesta al 61,36%, il 4,7 % in meno rispetto alle scorse elezioni, quando era stata del 66,06 %. Il comune con l’affluenza maggiore è stato Cortemaggiore (66,56 %), seguito da Gazzola (65,93 %), Agazzano (64,46 %), pari Cadeo (62,95 %) e Borgonovo (62,95 %), Fiorenzuola (60,35 %), Rottofreno (58,54 %) e infine Gropparello (56,53%) .

Post di congedo per il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani, che dopo due mandati lascia il posto al successore: “Certo, mi mancherà maledettamente tutto questo. Sarei un ipocrita se affermassi il contrario e neanche posso dire che voglio riappropriarmi della mia vita, perché quella vissuta sin qui mi sembrava che mi calzasse a pennello”.

Urne chiuse per l’elezione degli otto sindaci in provincia di Piacenza. Dopo la domenica e il lunedì di voto alle 15 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio delle schede.

Si è votato a Fiorenzuola, Rottofreno, Gazzola, Agazzano, Cadeo, Cortemaggiore, Borgonovo, e Gropparello con 22 candidati complessivi.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 23 – Secondo i dati forniti dalla Prefettura, in occasione del terzo rilevamento l’affluenza media negli otto comuni piacentini al voto si attesta al 49,81%, oltre il 16 % in meno rispetto alle scorse elezioni, quando era stata del 66,06 %, ma si votava in un giorno solo. Il comune con l’affluenza maggiore è Cortemaggiore (53,92 %), seguito da Agazzano (51,81 %), Cadeo (51,59 %), Borgonovo (50,83 %), Gazzola (50,05 %), Fiorenzuola (48,95 %), Rottofreno (48,3 %) e infine Gropparello (45,99%) .

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 19 – Secondo i dati forniti dalla Prefettura, in occasione del secondo rilevamento l’affluenza media negli otto comuni piacentini al voto si attesta al 42,28%, 10,45 % in meno rispetto alle scorse elezioni, quando era stata del 53,73 %, ma si votava in un giorno solo. Il comune con l’affluenza maggiore è Agazzano (46,22 %), seguito da Cortemaggiore (45,45%), Cadeo (44,49%), Borgonovo (43,46%), Gazzola (42,47%), Fiorenzuola (41,1%), Rottofreno (40,87%) e infine Gropparello (38,47%) .

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

CHI SONO I CANDIDATI – Agli elettori chiamati alle urne abbiamo proposto una piccola guida per conoscere da vicino i 22 candidati: basta cliccare sui nomi per aprire la relativa scheda con alcuni dati biografici e le risposte ad alcune domande uguali per tutti.

FIORENZUOLA: ROMEO GANDOLFI – DARIO MARINI RICCI

ROTTOFRENO: PAOLO BERSANI – PAOLA GALVANI – FRANCESCO NARDINO

BORGONOVO: PIETRO MAZZOCCHI – MONICA PATELLI – GUIDO GUASCONI

CORTEMAGGIORE: CLAUDIO COLOMBI – MARIO FANTINI – LUIGI MERLI

CADEO: MARICA TOMA – EUFRASIA GRAZIA LONGO – PAOLO EPIFANI

GROPPARELLO: CLAUDIO GHITTONI – LUIGI CAVANNA – ARMANDO PIAZZA

GAZZOLA: SIMONE MASERATI – FERDINANDO CALEGARI

AGAZZANO: MAURIZIO CIGALINI – DEA DE ANGELIS – ARRIGO MAESTRI