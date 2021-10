Vaccino, 253 prime dosi inoculate all’open day all’Arsenale

Dalle ore 14 alle 17 e 30 di sabato sono ben 253 le persone che si sono presentate per farsi vaccinare all’Open day all’Arsenale.

Per rispondere alle molte richieste di vaccinazione arrivate in questi giorni, dovute con ogni probabilità all’introduzione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, l’Azienda Usl di Piacenza ha deciso infatti di attivare sabato pomeriggio 16 ottobre un Open day dedicato alle persone ancora senza vaccino anti Covid-19, per consentire di ricevere la prima dose.

Alle persone che si sono presentate è stato inoculato il vaccino Moderna. L’azienda sanitaria confida che l’obbligo di green pass per lavorare in vigore da veenrdì 15 ottobre possa avere un effetto persuasivo verso le persone che ancora non si sono fatte immunizzare anche nei prossimi giorni