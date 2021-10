Vaccino a scuola, la prossima settimana 4 appuntamenti a Piacenza e provincia

La campagna vaccinale per arginare l’epidemia covid è allo sprint finale. Con l’inizio dell’autunno, a Piacenza si stanno moltiplicando le iniziative dell’azienda sanitaria per venire incontro a coloro che ancora non si sono sottoposti alla prima dose o non hanno completato il ciclo completo di somministrazioni.

La prossima settimana, gran parte degli sforzi saranno concentrati sul fronte scuola, con alcuni open day rivolti a studenti, personale scolastico e ai genitori o familiari dei ragazzi.

Queste le date previste:

– ISTITUTO VOLTA di CASTEL SAN GIOVANNI

(seduta aperta anche all’Istituto Marcora)

Lunedì 4 ottobre dalle ore 13 alle 17

– ISTITUTO RAINERI MARCORA di PIACENZA

Martedì 5 ottobre dalle ore 9 alle 14

– ISTITUTO MARCONI di PIACENZA

Giovedì 7 ottobre dalle ore 9 alle 14

– ISTITUTO MATTEI di FIORENZUOLA

Sabato 9 ottobre dalle ore 9 alle 14

L’Ausl ricorda che, per gli studenti minorenni, è necessario che il consenso informato sia firmato da entrambi i genitori (come da specifiche informazioni pubblicate qui). Inoltre, gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dal tutore legale; eventuali altre persone di fiducia possono essere delegate purché maggiorenni e in possesso dell’apposito modulo di delega (scaricabile qui).