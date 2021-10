Verde pubblico, proseguono gli interventi in città. Mancioppi “Più sicurezza e decoro”

Proseguono a Piacenza gli interventi di manutenzione e sistemazione di aree verdi, aiuole, alberi e polloni in città, volti a garantire “più sicurezza e maggiore decoro”, come sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi. “Il censimento delle aree verdi comunali e il regolamento del verde pubblico – aggiunge – ci consentono di intervenire ora su molte aree che da troppi anni erano trascurate creando situazioni di insicurezza per i cittadini, scarsa pulizia, oltre che di fruizione difficoltosa di spazi verdi, marciapiedi e piste ciclabili”.

In ordine di tempo – spiega l’amministrazione comunale -, gli ultimi interventi hanno riguardato i giardini di viale Dante e le aree di via Veneto (via Lanza – via Tansini). Nella prima area, tra viale Dante e via Nasolini, si è provveduto a eliminare il telo pacciamante che insisteva sull’area di terreno a prato e la sistemazione delle siepi e degli arbusti all’interno dell’area. Il temporaneo spianamento del terreno permetterà, nel corso dei prossimi mesi, la verifica dell’impianto di irrigazione, la sua eventuale sistemazione e la risemina dell’area. Per la seconda area verde, la riqualificazione ha comportato due diversi interventi: sul lato verso via Vittorio Veneto sono state eliminate tutte le infestanti specialmente di Robinia Pseudoacacia e ripulita l’area verde antistante al fine di rendere maggiormente fruibile la ciclabile di via Tansini. La pulizia dell’area ha comportato un netto miglioramento nella fruizione dell’area. Sul lato di Via Lanza è stata riqualificata la “striscia” di terra che collega la ciclabile con il parco della Galleana. L’area risultava invasa da rovi ed infestanti (Robinia pseudoacacia) cresciute in modo spontaneo.