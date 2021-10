Verifiche al ponte sull’Arda a Case Bonini, cambia la viabilità lungo la provinciale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate indagini e verifiche strutturali da eseguirsi lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda in corrispondenza del manufatto di attraversamento del torrente Arda in località Case Bonini.

“Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispongono: la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 14 nella giornata di giovedì 7 ottobre, lungo la provinciale alla progressiva km. 9+765 nei Comuni di Vernasca e Morfasso; l’interruzione della circolazione veicolare, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza, dalle ore 8 alle ore 18 di venerdì 8 ottobre nel tratto in corrispondenza del manufatto di attraversamento del torrente Arda in località Case Bonini, alla progressiva km. 9+765 circa nel territorio dei Comuni di Vernasca e di Morfasso”.