Via Conciliazione, donna urtata da un’auto mentre attraversa la strada

Non sono fortunatamente gravi le condizioni di una donna rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 ottobre in via Conciliazione a Piacenza, all’altezza della rotatoria con Corso Europa e via Calciati.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata urtata da una vettura che sopraggiungeva in quel momento: soccorsa da una ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca, ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Da quanto si è appreso, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.