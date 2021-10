Viene da Recco Mirko Mussi, nuovo comandante della polizia locale di Piacenza

Sarà Mirko Mussi, dal 15 ottobre prossimo, il nuovo comandante della polizia locale del Comune di Piacenza.

Mussi, 51 anni, è laureato in legge con due master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione e Scienze di Polizia, e lascia la carica di comandante della polizia locale del Comune di Recco, in provincia di Genova. La determina con la sua assunzione con l’impegno di spesa per gli anni 2021-2013 (239mila 532,33 euro complessivi) è stata infatti pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Piacenza. La sua assunzione è da ricondurre alla graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un “Dirigente Comandante della Polizia Municipale” che l’amministrazione comunale aveva bandito: Mussi si è classificato al secondo posto dopo Luigi Nava, che aveva rinunciato.

Mussi ha iniziato come agente a Rapallo per poi diventare comandante ad Acqui Terme e a Zoagli, e successivamente a Recco sempre come comandante della polizia locale. E’ anche docente a contratto presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, in materia di: “Videosorveglianza e Privacy”.