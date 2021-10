Violento tamponamento nella tarda mattinata del 27 ottobre tra due vetture lungo la strada provinciale 462, che collega Cortemaggiore a Fiorenzuola.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Parma, una Mercedes e una Lancia Y si sono scontrate. Rimasti contusi i due conducenti, soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo e della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e dal personale del 118 di Fiorenzuola. Dopo essere stati medicati, sono stati entrambi condotti al Pronto Soccorso di Piacenza. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda.