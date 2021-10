Visite guidate per la terza età, i prossimi appuntamenti in calendario a Piacenza

Saranno raccolte a partire da lunedì 25 ottobre, sino ad esaurimento dei posti disponibili, le iscrizioni per le prossime visite guidate rivolte alla terza età, promosse dall’Ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune di Piacenza e riservate ai residenti in città. Per aderire alle diverse iniziative, organizzate nel rispetto delle normative anti Covid, occorre telefonare allo 0523-49274 o allo 0523-492743, dalle 8.30 alle 12.30.

In calendario un ciclo di appuntamenti – da seguire interamente o a scelta per il singolo incontro, al costo di 5 euro ciascuno – sotto l’egida dell’architetto Manrico Bissi. Il primo è in programma mercoledì 27 ottobre, alla scoperta de “I simboli delle Crociate nelle chiese di Piacenza”, in un inedito percorso che farà luce sulle testimonianze, numerose, che raccontano il legame storico tra il nostro territorio e le spedizioni in Terra Santa. Si proseguirà il 3 novembre, con l’iniziativa “Le pietre del mistero: codici esoterici nelle chiese di Piacenza”, sulle tracce di antichi codici che impreziosiscono il patrimonio culturale della città, ma sono poco conosciuti nonostante il loro valore. Mercoledì 10 novembre, infine, visita alla chiesa di San Lorenzo, recentemente restaurata, per ammirare “il Monastero perduto degli Agostiniani” e i suoi straordinari tesori nascosti.

Tutti i partecipanti saranno tenuti a esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

L’Ufficio Attività Socio-Ricreative anticipa, inoltre, che nel mese di novembre saranno organizzate due visite guidate alla mostra “Farnese Segreto” e una gita culturale a Lodi, di cui saranno comunicati i dettagli prossimamente.