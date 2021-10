Volley B, per la Canottieri Ongina c’è l’ostacolo-Grassobbio

Secondo match casalingo consecutivo per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile scenderà in campo sabato 30 ottobre alle 18 a Monticelli contro i bergamaschi della Mgr Grassobbio nella terza giornata d’andata del girone C. La sfida metterà di fronte due sestetti fin qui vincitori, con un duello che aiuterà chi la spunterà a rimanere a contatto con la vetta della classifica. Sul versante piacentino, la squadra di Gabriele Bruni è reduce dalla rimonta interna contro Unitrento (da 0-2 a 3-2) che ha fruttato due punti e la seconda vittoria stagionale dopo il 3-0 inaugurale di Rovereto contro il Policura Lagaris. Ora l’ostacolo-Grassobbio, commentato dallo stesso allenatore monticellese.

“E’ una formazione – afferma il tecnico della Canottieri Ongina – che ha cambiato molto poco rispetto all’anno scorso e quindi è una squadra rodata e che si conosce. Grassobbio ha centrato due vittorie in altrettante partite e quindi arriverà a Monticelli carica di entusiasmo. Per quanto ci riguarda, dovremo partire con un approccio alla gara migliore rispetto a quello di sabato scorso, cercando di imporre il nostro gioco e forzare determinate situazioni verso un ritmo più alto da squadra fisica. Servirà un piglio diverso e dovremo lavorare meglio nel muro-difesa rispetto alla sfida contro Trento”.

L’AVVERSARIO – La Mgr Grassobbio è allenata da Fabrizio Incitti e nei primi due turni ha superato 3-2 in rimonta l’Arredopark Dual Caselle (3-2 in trasferta nella prima giornata) e 3-0 il Policura Lagaris nel match interno di sabato scorso. Elemento di spicco, lo schiacciatore Lorenzo Bonetti, che vanta trascorsi in A2 e in A1. “Ci stiamo allenando intensamente – commenta coach Incitti – per migliorare la condizione fisica e gli aspetti tecnici e tattici dove abbiamo evidenziato carenze nelle scorse partite”. “La Canottieri Ongina – gli fa eco il vice Flavio Rota – è un banco di prova assolutamente importante. I nostri avversari non nascondono le ambizioni di arrivare almeno ai play off, è una squadra molto solida con gente abituata a campionati di vertice. Sarà un campo difficile, ma dobbiamo uscire con la consapevolezza di aver dato tutto. Abbiamo la possibilità di fare bene, ma ovviamente sarà una battaglia, come tutte le partite del resto”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Mgr Grassobbio saranno il primo arbitro Lisa Repellini e il secondo arbitro Andrea Natalini.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata d’andata del girone C di serie B maschile: Acv Miners-Imecon Crema, Canottieri Ongina-Mgr Grassobbio, Policura Lagaris-Valtrompia Volley, Unitrento Volley-Gabbiano Mantova, Arredopark Dual Caselle-Radici Tv Cazzago, Ks Rent Trentino-Volley Cavaion.

LA CLASSIFICA – Gabbiano Mantova 6, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino, Canottieri Ongina 5, Unitrento Volley 4, Valtrompia Volley, Radici Tv Cazzago 3, Imecon Crema, Arredopark Dual Caselle 2, Volley Cavaion 1, Policura Lagaris, Acv Miners 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Canottieri Ongina e Mgr Grassobbio sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.