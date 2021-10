Volley B1, la Conad Alsenese è pronta al debutto: arriva Imola

Conto alla rovescia scaduto e debutto casalingo stagionale. In serie B1 femminile, la Conad Alsenese è pronta per il suo terzo viaggio nella terza serie nazionale “rosa” e si prepara a scendere in campo sabato alle 21 al palazzetto di Alseno sfidando la Csi Clai Imola nella prima giornata d’andata del girone D.

Dopo una stagione avara di soddisfazioni, il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi ha rinnovato fortemente la rosa, compreso il condottiero, con la panchina affidata a un tecnico di grande qualità ed esperienza come Enrico Mazzola. E’ lo stesso allenatore lodigiano del sodalizio piacentino a inquadrare la Conad in vista dell’esordio. “La mia squadra – spiega Mazzola – è progredita dall’inizio, ho visto miglioramenti; sicuramente c’è ancora tanto da costruire, ma spero che questi ulteriori passi avanti arrivino durante la stagione fino a fine anno. E’ difficile fare ora il confronto con le avversarie. La prima gara dell’anno è sempre particolare, l’esordio porta sempre con sé un po’ di tensione ed emozione che spero le ragazze riescano tenere a bada. Imola? E’ una squadra combattiva che gioca abbastanza veloce e chiama in causa spesso i centrali, anche in contrattacco; è un avversario aggressivo in battuta e in difesa. Mi aspetto un match molto combattuto, come lo prospetto ogni sabato in questa categoria. A mio avviso, battuta e ricezione saranno due fondamentali che incideranno molto. Imola ha un buon equilibrio in ricezione e ha un servizio aggressivo: dovremo cercare di mettere in difficoltà la loro seconda linea e al contempo non subire la loro battuta”.

La rosa della Conad Alsenese contempla le palleggiatrici Silvia Romanin e Viola Zagni, le opposte Monica Gobbi e Chiara Sesenna, le centrali Valeria Diomede, Valentina Guccione ed Eleonora Fava, le schiacciatrici Elisa Lago, Serena Tosi e Sofia Cornelli e i liberi Allegra Toffanin e Sara Cricchini.

L’AVVERSARIO – La Csi Clai Imola è allenato da Fabio Ghiselli e milita per il terzo anno nel campionato di B1 femminile. Nella prima stagione (stoppata dal Covid-19) la formazione romagnola si trovava in una tranquilla posizione di classifica, mentre nella scorsa annata è arrivata fino alla semifinale play off cedendo alla Tenaglia Altino. A disposizione del tecnico, un roster ricco di giovani. “Alseno – commenta Ghiselli – è una squadra che ha un modo di giocare diverso dal nostro; è una formazione con giocatrici di esperienza ed è molto probabile che per fare risultato serva essere pronti a una battaglia sportivo. Dovremo essere ordinati e saperci adattare alle situazioni che si presenteranno”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Csi Clai Imola saranno il primo arbitro Marta Cavalera e il secondo arbitro Paola Scognamiglio.

IL TURNO – Questo il programma della prima giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile: Esperia Cremona-Tirabassi & Vezzali, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Centro Volley Reggiano, Volley 2001 Garlasco-Bleuline Forlì, Certosa Volley-Elettromeccanica Angelini Cesena, Conad Alsenese-Csi Clai Imola, Emilbronzo 2000 Montale-Fumara Miovolley.

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallavolo Alsenese.