Volley, esordio amaro per il Vap Uyba: sconfitta casalinga contro Oasi Noceto (0-3)

Esordio impegnativo nel campionato di Serie C per le giovani atlete della VAP/UYBA che, sabato 16 ottobre, hanno affrontato in casa una delle squadre più forti del girone, ovvero l’Oasi Noceto. Le piacentine, superata la tensione iniziale, hanno affrontato la gara con determinazione, provando a mettere in difficoltà le ospiti grazie a un ottimo servizio, ma la maggior esperienza e la superiorità tecnica (soprattutto nella fase d’attacco) dell’Oasi Noceto hanno permesso alle ragazze di coach Papotti di imporsi per 3 set a 0 e di tornare a casa con i 3 punti.

MPM VAP/UYBA – OASI NOCETO 0-3 (16-25; 16-25; 16-25)

MPM VAP/UYBA: Pascu 3, Soragna 4, Zucchi 4, Mozzi, Magnabosco 1, Polenghi 4, Carini, Ruggeri 2, Paunov, Zlatanov (C) 12, Gazzola (L1), Gionelli (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

OASI NOCETO: Chiappalone 4, Fattori 7, Mendi, Colla 1, Dorigatti 4, Fallini, Galliani 5, Cabassa 2, Rollo 13, Rovellini 8, Cabassa 8, Mambriani 1, Risoli (L1), Gandolfi (L2).

Allenatore: Papotti