Week end con tempo stabile e soleggiato in Emilia Romagna e nel piacentino. Sia sabato 16 che domenica 17 ottobre, nella nostra provincia provincia il cielo sarà tendenzialmente sereno o poco nuvoloso. Attenzione a locali foschie o banchi di nebbia in pianura nella mattinata di domenica. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 7 e i 19 gradi.

L’estensione di un promontorio di alta pressione – le previsioni Arpae per i primi giorni della prossima settimana – garantirà condizioni di tempo stabile sull’intero territorio regionale fino a tutto mercoledì, seppure con il transito di modeste velature ed i primi banchi di nebbia sulle pianure. Temperature in lieve generale aumento con massime localmente sopra i 20 gradi. Giovedì appare probabile un graduale peggioramento con precipitazioni a partire dai rilievi centro-occidentali.