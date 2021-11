4 novembre, domani la cerimonia in piazza con la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Piacenza. II 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale – la Grande Guerra – un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ’90​0 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti​ (Padova) con l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.

In questa ricorrenza si rende omaggio al ruolo storico che l’Esercito italiano e tutti i nostri Corpi militari hanno avuto nel tempo, non solo sotto il profilo dell’impegno per la difesa e la sicurezza del territorio, ma anche come presenza e punto di riferimento nei momenti di difficoltà che il Paese ha dovuto affrontare. Giovedì 4 novembre a Piacenza è prevista la tradizionale cerimonia ufficiale in paizza Cavalli che quest’anno si arricchisce del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Il programma prevede la Santa Messa alle ore 9 nella Basilica di San Francesco, alle 10.15 in Piazzetta Mercanti la cerimonia ufficiale con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto

LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni istituzionali, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, dalle ore 8 alle 12 del 4 novembre prossimo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, in piazzetta Grida e in piazzale Plebiscito, dove potranno posteggiare unicamente i mezzi operativi e a servizio della manifestazione. Dalle 10 alle 12, sarà vietata la circolazione in tutta l’area di piazza Cavalli e piazza Mercanti, mentre i mezzi del trasporto pubblico locale dovranno deviare su percorsi alternativi. Durante la cerimonia, divieto di transito per i veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali.