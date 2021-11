4 Novembre, porte aperte alla Caserma “Nicolai”: studenti in visita

In occasione della commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 2° Reggimento Genio Pontieri ha aperto al pubblico la Caserma “Nicolai”. Giovedì mattina i visitatori, ed in particolare alcune scolaresche d’istruzione primaria dell’Istituto Sant’Eufemia, Mazzini e Sant’Orsola, hanno potuto visitare lungo un itinerario storico-architettonico parte della Caserma.

In particolare, nel cortile principale erano allestiti una mostra statica di automezzi, attrezzature e natanti ed uno stand con le attrezzature in dotazione agli artificieri che quotidianamente operano per rimuovere la minaccia costituita dagli ordigni residuati bellici, ancora oggi ritrovati in grande quantità. Durante la visita, inoltre, gli studenti hanno assistito ad una dimostrazione delle procedure di sminamento e successivamente si sono cimentati nella ricerca di simulacri inerti interrati lungo una striscia di sabbia.