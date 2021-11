Scontro tra una Ford Kuga e un furgone Citroën Jumper in via Manfredi a Piacenza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 del 4 novembre. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale i due veicoli si sono scontrati poco prima dell’incrocio semaforico di via Ottolenghi e via Don Minzoni. Lievemente contusa una 83enne al posto del passeggero sulla Ford. È stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118. È stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

