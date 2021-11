Tennistavolo, bottino di 10 medaglie per le giovanili del Cortemaggiore

Tennistavolo, ottimi risultati per le giovanili del Cortemaggiore impegnate al centro sportivo comunale di Sesso Reggio Emilia per la seconda prova di qualificazione ai prossimi campionati italiani.

In campo Under 11 femminile e maschile e Under 15, 17 e 19 maschile: il bilancio finale per Cortemaggiore è di 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Il team piacentino si riconferma così nuovamente il miglior settore giovanile emiliano romagnolo.